انت الان تتابع خبر في كركوك.. مقتل "مجموعة إرهابية" وتدمير مضافات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن مقتل "مجموعة إرهابية" وتدمير مضافات في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، بناءً على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط واشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الابطال بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضاف البيان "ادت الضربة الجوية هذه الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير بعض المضافات التابعة لهم".