انت الان تتابع خبر بقيمة 400 مليون.. الهلال السعودي يقدم عرضا رسميا لميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، إن "العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن".

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن "قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويًا".

وربطت تقارير وسائل إعلام ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، باحتمال العودة إلى نادي طفولته برشلونة، كما ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي قد يكون وجهة محتملة لميسي.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن "باريس سان جيرمان لن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن".

ووقّع "ميسي" على عقد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولي النادي قرروا عدم تفعيل هذا البند".

وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية، وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري يوم الأحد.

وأصبح "ميسي" سفيرًا للسياحة في السعودية، منذ مايو/ أيار الماضي، وخاض مباراة مع باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال، في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، ووقع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو عقدًا مع نادي النصر السعودي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في صفقة ذكرت تقارير أنها تبلغ حوالي 220 مليون دولار سنويًا.

وقال مصدر آخر مقرب من ميسي لـ"رويترز" إن "سان جيرمان عاقبه بالإيقاف بعد أن أبلغ المهاجم النادي الفرنسي بأنه لن يستمر في باريس بعد هذا الموسم حيث شعر أن النادي يفتقر إلى مشروع".

وأضاف المصدر أن "باريس سان جيرمان لم يكن لديه أي تدريب، يوم الإثنين الماضي، ضمن جدوله، وأن قرار عقد جلسة مران لم يتخذ إلا بعد أن كان ميسي موجودًا بالفعل في السعودية".

ونفى مصدر مقرب من باريس سان جيرمان ذلك، وقال لـ"رويترز" إن "ميسي سافر دون إذن من النادي الفرنسي رغم وجود حصة مران يوم الإثنين".

ولم يعلق المصدر على ما إذا كان "ميسي" قد أبلغ باريس سان جيرمان بالفعل أنه يعتزم الرحيل في نهاية الموسم.

