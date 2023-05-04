انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار

