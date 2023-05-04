انت الان تتابع خبر السيتي بالصدارة وهذه مرتبة مدريد.. قائمة أغلى 10 أندية في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول بقائمة أغلى أندية العالم بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، بقيمة تسويقية تتجاوز حاجز المليار يورو وتصل تحديدا إلى 1.05 مليار يورو.

وجاء فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تصل إلى 1.02 مليار يورو، يليه بايرن ميونخ في المركز الثالث بقيمة تبلغ 979 مليون يورو.



وضمت قائمة الأندية الأعلى في العالم من ناحية القيمة التسويقية كلا من..

1ـ مانشستر سيتي – 1.05 مليار يورو

2ـ تشيلسي – 1.02 مليار يورو

3ـ بايرن ميونخ – 979 مليون يورو

4ـ أرسنال – 890 مليون يورو

5ـ باريس سان جيرمان – 882 مليون يورو

6ـ ليفربول – 879 مليون يورو

7ـ ريال مدريد – 860 مليون يورو

8ـ مانشستر يونايتد – 795 مليون يورو

9ـ برشلونة – 767 مليون يورو

10ـ توتنهام – 680 مليون يورو