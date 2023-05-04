انت الان تتابع خبر بـ150 الف دولار.. اعتقال والدين اثناء محاولتهما بيع طفليهما في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالأعضاء البشرية ، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد المتهمين يحاول بيع اطفاله ولد وبنت مقابل مبلغ مالي مقدارة (150) الف دولار أميركي".



وأضافت "بعد ورود معلومات تم تشكيل فريق عمل مختص وعلى الفور من وكالة الاستخبارات واستدراج المتهم من محافظة ديالى الى محافظة الانبار والقبض عليه بالجرم المشهود مع زوجته اثناء قيامهما بعملية الاتجار وانقاذ الطفلين وافشال نوايا ذويهما الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".

وأتم البيان: "جرى عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".