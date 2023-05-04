انت الان تتابع خبر الكبتاغون تشهد انتشارا واسعا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد ضبط هذه الاعداد المهولة من المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم وزارة الصحة بنقلها الى محارق مخصصة او اتلافها في اماكن نائية بحضور جهات مختصة .

وما بين الكبتاغون والهيرويين تتواصل العمليات الامنية لملاحقة وتتبع تجار الموت وايقاف انتشار نيران المخدرات بين الشباب لا يزال دون المستويات المطلوبة.

