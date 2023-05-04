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الكبتاغون تشهد انتشارا واسعا في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وبعد ضبط هذه الاعداد المهولة من المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم وزارة الصحة بنقلها الى محارق مخصصة او اتلافها في اماكن نائية بحضور جهات مختصة .
وما بين الكبتاغون والهيرويين تتواصل العمليات الامنية لملاحقة وتتبع تجار الموت وايقاف انتشار نيران المخدرات بين الشباب لا يزال دون المستويات المطلوبة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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