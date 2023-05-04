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تركيا ترفض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان وتضع شروطا

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بغداد - ياسين صفوان - قرابة المليار دولار، قيمة الخسائر المالية بعد ايقاف تركيا شحن نفط الاقليم الى ميناء جيهان إثر قرار قضائي دولي الزمها بدفع تعويضات الى العراق، قرار اعاد ارباك العلاقة الاقتصادية مع انقرة التي وضعت شرط اعادة الشحن مقابل التنازل عن التعويضات وبيع النفط بالسعر السابق.
نواب يرون الشروط التركية غير مقنعة ومحاولة منها للاستقواء على البلد، مطالبين بسلك طريق الحوار والذي وصفوه بالخيار الامثل لا سيما وان هناك تفاوضا مع الجانب التركي بسبب ازمة المياه في العراق، اما ايقاف تصدير النفط فيراه البعض بانه سيثقل حجم العجز في الموازنة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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