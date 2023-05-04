انت الان تتابع خبر اكتشاف نجم يبتلع كوكبا على بعد 12 ألف سنة.. ماذا عن الأرض؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولاحظ علماء الفلك سابقا إمكانية وجود نجوم قبل وبعد فترة وجيزة من فعل التهام كواكب بأكملها، لكنهم لم يسبق لهم أن اكتشفوا أيًا منها.

وتم التعرف على النجم عندما اكتشف الخبراء أنه أصبح أكثر سطوعا بأكثر من 100 مرة خلال 10 أيام فقط، قبل أن يتلاشى بسرعة.



وقال المؤلف الرئيسي كيشالاي دي، من معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "كنا نشهد المرحلة النهائية من البلع، على الرغم من أنها قد تبدو مرعبة، إلا أن هذه الملاحظة هي لمحة واقعية عن مصير الأرض".

واكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا النجم الآكل للكوكب في مايو 2020، ومع ذلك، فقد استغرق الأمر 12 شهرا أخرى حتى يتمكنوا من فهم ما كان يحدث بالضبط.