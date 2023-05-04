انت الان تتابع خبر الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية: "في إطار مبادرة منظمة الإيقاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي: تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".