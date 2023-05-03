برشلونة يعلن رحيل مديره الرياضي

وقال "بلاوغرانا" في بيان، إن "أليماني سيغادر في بداية حزيران، لكنه سيواصل العمل مع برشلونة لإنهاء أي صفقات انتقال صيفية تستغرق وقتا أطول، إذ أن عقده يمتد حتى صيف 2024".

وأوضح، أنه "على الرغم من حقيقة أنه سيغادر النادي في الأول من يوليو باتفاق ودي، فقد وعد ماتيو أليماني بإبرام كل صفقات انتقالات الفريق الأول هذا الصيف، حتى لو كان بعضها سيتم في اللحظة الأخيرة من النافذة".



وارتبط اسم الإسباني بتقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة بفريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال أليماني الثناء جراء عمله على صفقات تعاقد مع العديد من اللاعبين بينما كان النادي الكتالوني غارقا في صعوبات مالية، خصوصا أولئك الوافدون في انتقالات مجانية على غرار المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وبالمثل، فقد ساعد أليماني، النادي على بيع لاعبين بأجور عالية، بينهم البرازيلي فيليبي كوتينيو والبوسني ميرالم بيانيتش.

وعين ألمياني البالغ 60 عاما من قبل رئيس النادي الحالي خوان لابورتا بعدما تولى منصبه في اذار 2021.

