انت الان تتابع خبر أوكرانيا ترد على اتهامها بمحاولة قتل بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول في الرئاسة، إن "أوكرانيا ليس لديها أي علاقة بالهجوم على الكرملين، وأن روسيا قد تكون بصدد الإعداد لهجوم واسع على البلاد بسبب مزاعم هذا الهجوم".

وأضاف: "هذه الهجمات لا تحقق أو تغير شيئا في مسار المعركة".



وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، اسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.