انت الان تتابع خبر أوكرانيا ترد على اتهامها بمحاولة قتل بوتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول في الرئاسة، إن "أوكرانيا ليس لديها أي علاقة بالهجوم على الكرملين، وأن روسيا قد تكون بصدد الإعداد لهجوم واسع على البلاد بسبب مزاعم هذا الهجوم".
وأضاف: "هذه الهجمات لا تحقق أو تغير شيئا في مسار المعركة".
وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، اسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: "هذه الهجمات لا تحقق أو تغير شيئا في مسار المعركة".
وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، اسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.