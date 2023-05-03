انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي؛ لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، واستعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين".



كما شهد اللقاء، "بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول السوري وما يشكله وجوده من مخاطر على الأمن في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعاون المجتمع الدولي لإنهاء هذا الملف".

