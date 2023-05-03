انت الان تتابع خبر مجلة أمريكية: كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في 2023 والان مع التفاصيل
2023-05-03 | 10:51
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قالت مجلة "فوربس" الأميركية في تصنيف نشر إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في العام 2023، بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، حيث يبلغ دخله السنوي 136 مليون دولار، متقدما بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.
وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان ثانيا في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار بينما حصل مبابي زميله في الفريق وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاما على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.
وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر 12 الماضية بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.