انت الان تتابع خبر تزايد حالات الانتحار في العراق ومطالبات بتطوير اساليب التوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتزايد القلق من كثرة حالات الانتحار التي غالباً ما يكون ضحاياها من الشباب، وعن اسبابه إذا ما سؤل صار الجواب معلوماً: فقر وعوز وعسر حال جميعها تقف وراء تنامي هذه الظاهرة التي باتت تشكّل خطراً على المجتمع، ورغم ان الجهود تبذل لتطويقها لكنها تتفاقم.

اغلب حالات الانتحار تحصل نتيجة تفاعل الدوافع النفسية مع الظروف الصعبة التي يعيشها المقدم على الانتحار وفق ما يشرحه المختصون .

ويؤكد اصحاب الاختصاص على ضرورة تطوير اساليب التعامل مع حالات الانتحار لتلافيها قبل وقوع الحادثة.

وتحتاج هذه الظاهرة الى تطوير وسائل التوعية والتثقيف، وتكثيف الجهود خاصة في المناطق الفقيرة لكثرة حالات الانتحار هناك كما يشير المختصون .

