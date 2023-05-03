انت الان تتابع خبر بعد تعرضها للسع 75 مرة.. أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لتقارير هيئة أريزونا للحرائق والطب، فإن العائلة كانت تلتقط صوراً في وادي "بوك آي"، عندما هاجمهم سرب نحل مهتاج، على نحو عدائي.

وحسب المسؤولين، تمكنت الأم من نقل طفليها إلى السيارة بأمان، لكنها لم تتمكن من الهروب من السرب وعانت من وطأة الهجوم، بعد أن لسعت حوالي 75 مرة في أنحاء مختلفة من جسدها.



وتم نشر مقطع فيديو لرجال الإطفاء المحليين يصلون إلى مكان الحادث ويرشون الرغوة لمكافحة السرب أثناء انتشال الأطفال من السيارة.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن أفرادها استخدموا الرغوة لتهدئة النحل وإنقاذ الأطفال من السيارة، مبينة أن "تفكير الأم السريع أنقذ الأطفال من التعرض للسع".