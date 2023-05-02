انت الان تتابع خبر الاعرجي يبحث مع واشنطن ملف مخيم الهول السوري وأهمية غلقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف، والوفد المرافق لها، بحضور السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي".وشهد اللقاء، بحسب البيان، "استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث تعزيز وتطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، إلى جانب بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري، وأهمية غلقه.".

وأشار الأعرجي، إلى أن "استمرار دعم الولايات المتحدة ومساعدتها للعراق يشكل أهمية لحكومة السوداني، من أجل تنفيذ برنامجها الحكومي والنهوض بالواقع العراقي"، مؤكدا أن العراق ينطلق من مصالحه الوطنية ومبدأ الحوار والدبلوماسية في علاقاته مع دول العالم".

ولفت إلى أن "العراق يسعى لأن يكون ساحة سلام واستقرار وليس ساحة صراع"، داعيا إلى "حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول، لاسيما المطلوبون منهم للقضاء".

من جانبها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، "استمرار دعم الولايات المتحدة للسيادة العراقية"، مشيرة إلى أن "العراق يشهد استقرارا أمنيا وسياسيا ملحوظا".

وجددت ليف التأكيد على "دعم بلادها لمنهاج الحكومة العراقية الذي يضع العراق اليوم بالاتجاه الصحيح".

