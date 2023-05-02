انت الان تتابع خبر المجتمع الدولي يبدي قلقه تجاه الاستقرار في أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي التحذير، الذي يشير إلى مشكلات منها "الإرهاب" والإقصاء، بمن في ذلك للنساء والفتيات، وانتشار تجارة المخدرات، بعد اجتماع أجرته الأمم المتحدة في الدوحة.

وقال غوتيريش، إن "الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وإنه سيجتمع مع طالبان عندما تحين اللحظة المناسبة لفعل ذلك، لكن اليوم ليس هو الوقت المناسب".



ولم تتمّ دعوة أي ممثل عن سلطات طالبان إلى المحادثات، فيما حذّرت حكومة طالبان من استبعادها عن محادثات الدوحة.