انت الان تتابع خبر روسيا تحصي خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 2 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدفع "غفوزديكا"، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة خاركوف.

وفي اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث لحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، ومركبتين، ومدفع هاوتزر D-20، وكذلك مستودع ذخيرة للواء رقم 81 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه دونيتسك، هاجمت مفارز الهجوم من خلال عملياتها النشطة مناطق في الأجزاء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، وتم تنفيذ 7 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أتمت وحدات المدفعية 74 مهمة لإطلاق النار، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 290 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير دبابة واحدة، و4 مدرعات قتالية، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر D-20.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 50 جندي وتدمير مدرعتين قتاليتين، و4 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

وفي اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 30 جندي أوكراني و3 مركبات، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 124 في منطقة خيرسون.

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 124 مقاطعة.

كذلك أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة خيرسون، ومقاتلة من طراز "سو-24" في منطقة خيرسون. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخين مضادين للرادار من نوع "هارم"، تم إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

416 طائرة

230 مروحية

3919 طائرة بدون طيار

421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8938 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1095 راجمة صواريخ متعددة

4709 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9911 مركبات عسكرية خاصة

