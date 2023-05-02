انت الان تتابع خبر ميت غالا 2023.. إخفاقات في الموضة جنباً لجنب مع الأناقة والجمال (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تضج مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بصور لإطلالات النجوم من حفل الميت غالا Met Gala 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك البارحة، وكان الموضوع الأساسي تكريم المبدع العالمي ومصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفلد تحت عنوان: "كارل لاغرفيلد: خط الجمال " (Karl Lagerfeld: A Line of Beauty).

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز بفستان فينتادج من دار شانيل

وكان حدث هذا العام مليئًا بمجموعة من كوابيس الملابس وإخفاقات الموضة، ليس ابتداءً بكيت موس وانتهاءً بإيرينا شايك، إذ أخطأت نجمات تمامًا بملابسهن المجنونة.

ضجّ الحفل بالكشكشة المبالغ فيها والألوان البراقة وصولاً إلى الأنماط المتناقضة والفساتين ذات الأشكال الغريبة. ولكنّ الحفل، وبالرغم من كلّ شيء، اعتُبر من المناسبات المرغوبة والمتابعة في كلّ أنحاء العالم، بل يعتبر البعض أنّه أكبر ليلة في عالم الموضة، حيث يسير عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء بأجمل إطلالاتهم وأكثرها روعة في أول يوم اثنين من شهر أيّار من كلّ عام.

دوجا كات ترتدي زي قط لاغرفيلد شوبيت من دار أوسكار دي لا رنتا



لكن بالمقابل شهد حفل ميت غالا لعام 2023 الكثير من الإطلالات التي تعبر عن أيقونة الموضة كارل لاغرفيلد، إذ كرّم الحفل إرثه. هذا المصمم العبقري والمذهل الذي قاد خط أزياء يحمل اسمه في نفس الوقت الذي قاد فيه دار شانيل الفرنسية ودار فندي الإيطالية. فكان هناك الكثير من الأبيض والأسود مع ظلال الرمادي إلى جانب الوردي الفاتح والنيود الناعم.

وربما لم تحضر قطة كارل لاغرفيلد، لكنها وجدت وكيلًا هو الممثل جاريد ليتو، الذي جاء في زي كامل الجسم مستوحى من الهرّة

Choupette قبل أن يتحوّل إلى بذلة سوداء بالكامل تضمنت قبعة بطول الأرض.

ولم تخلُ الإطلالات الرجالية من الأناقة والسحر إلى جانب بعض الصرعات المجنونة التي اعتمدها البعض والتي سنعرض أبرزها في الصور أدناه.

تألق ليل ناس إكس بزيه المرصع بالجواهر وظهر وهو شبه عار

Pedro Pascal يرتدي دار فالنتينو

Robert Pattinson يرتدي من دار ديور

Maluma يرتدي علامة BOSS

آن هاثاواي بفستان من دار فيرساتشي

كيم كارداشيان تتألق باللؤلؤ من Schiaparelli

سلمى حايك بفستان من غوتشي

كايلس جينير بفستان مزدوج من جان بول غوتييه