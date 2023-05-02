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المندلاوي وبارزاني يتفقان على تعزيز آليات التنسيق والحوار بين المركز والإقليم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى برئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى التأكيد على اهمية تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب وتقديم أفضل الخدمات إليه، فضلاً عن معالجة المشاكل العالقة فيما وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبحث عدد من التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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