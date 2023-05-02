انت الان تتابع خبر الملك تشارلز يعتزم ارتداء أثواب والدته الذهبية في حفل التتويج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد ذكرت تقارير جديدة تفيد أن الملك سيعيد استخدام الأثواب الذهبية التي كانت ترتديها والدته الملكة إليزابيث وأجداده خلال تتويجه، وسوف يرتدي تشارلز الملابس المصنوعة من القماش الذهبي، والتي عادة ما يتم الاحتفاظ بها مع جواهر التاج في برج لندن، خلال طقوس متقنة في قلب الحفل.

كما سيعيد الملك استخدام "سوبرتونيكا"، الذي تم إنشاؤه لجورج الخامس في عام 1911، وكان أول مرة يرتديها جورج الرابع في عام 1821 بالإضافة إلى حزام التتويج وقفاز التتويج المصنوعين لجده جورج السادس في عام 1937 بدلاً من التكليف بعناصر جديدة.

وسوف يتم استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي في لحظة تتويج تشارلز، الذي صنع منذ أكثر من 700 عام، واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني عام 1308.



القصر أكد أن الملك وزوجته كاميلا سيجلسان في مراحل مختلفة من المراسم على كراسٍ تاريخية أخرى. كما أفاد القصر أيضاً إن الكراسي التي ستستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التي ستستخدم لتتويج كاميلا كانت قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث عام 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضاً على كرسيي العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج. اللذان صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، والتي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم عام 1937. كما قال القصر إن كراسي المجموعة الملكية "تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة".

ومن المقرر تتويج تشارلز ملكاً بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، إذ يخلف أمه الملكة إليزابيث التي توفيت في أيلول الماضي.