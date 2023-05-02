انت الان تتابع خبر صحفية إسبانية: برشلونة يخطط للمشاركة ببطولات عربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت قناة "TV3" الإسبانية، أن مجلس برشلونة متفائل بشأن حل القضية لكنهم يبحثون عن ثغرات تسمح للنادي بتعويض خسائره الاقتصادية والأزمات المالية التي يعانى منها.

وأضافت القناة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس النادي قدم دراسة تفصيلية لإمكانيات اللعب في الخارج للحصول على أموال تعوض النادي عن الضرر الاقتصادي.



وتورط برشلونة في تقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بإسبانيا، وتعود الصلة بينهما إلى عام 2001، حيث دفع البارسا لشركة Dasnil 95 (المملوكة لنيغريرا) ما يزيد قليلا عن 135 ألف يورو، في موسم (2001-2002).

ويتردد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يحرم برشلونة من اللعب في مسابقاته لفترة محددة على خلفية قضية نيغريرا تحديدا.

بينما أكد برنامج "Onze" أن الهدف هو العثور على دخل استثنائي يمكن أن يخفف من الخسائر الناجمة عن العقوبات المتوقعة.

وحسب القناة، يريد لابورتا دراسة اللوائح في حال وجود أي ثغرة تسمح بلعب مباريات ودية خارج إسبانيا لأغراض اقتصادية، حتى أنه طلب استكشاف ما إذا كان هناك أي إمكانية للمشاركة في المسابقات أو البطولات الأجنبية كضيف، مقابل دخل مالي ضخم، حيث ينصب التركيز على المنطقة العربية لتحقيق ذلك الغرض.

وختمت القناة، أن النادي يدرس العديد من الخيارات في الوقت الحالي، وأن كل شيء ما زال في مرحلة التشاور، وسيتم عرض كل الخطط على أعضاء نادي برشلونة للحصول على موافقة.

