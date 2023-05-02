انت الان تتابع خبر زيدان يزور السوداني.. التأكيد على أهمية إسناد القضاء لجهود مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، الأخير "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مشيرا الى انه "خلال اللقاء جرت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتقدّم الأجهزة الحكومية في تنفيذ البرنامج الخدمي والإصلاحي، وجهودها في مكافحة الفساد، بما ينعكس على التنمية الشاملة".



وبحسب البيان، واكّد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية إسناد القضاء للجهود الحكومية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً، ومساعدة القضاء العراقي ومساراته القانونية والدستورية".

