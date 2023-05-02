انت الان تتابع خبر المندلاوي يدعو الحكومة لإزالة الآثار السلبية للنظام البائد بحق الكورد الفيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية للكورد الفيليين تابعته السومرية نيوزز، ندعو "دول العالم والمنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان، إلى قراءة صفحات التاريخ التي تحمل آلام ومآسي وعذابات الكورد الفيليين، ومالحق بهم من تهجير قسري ومصادرة للأموال، وتغيير ديموغرافي لمناطقهم، واسقاط الجنسية عنهم، واعتقال وقتل وتعذيب الالاف منهم".وأشار الى انها "تعد وفقاً للقانون الدولي والانساني جرائم ابادة جماعية وانتهاكاً صارخاً لمبادىء حقوق الانسان التي اقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي وقع العراق على هذه المعاهدات".

وبارك المندلاوي انعقاد أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين، الذي يقام في اربيل برعاية (مسعود بارزاني)، والذي يهدف الى توثيق واستذكار ما جرى على الكورد الفيليين من جريمة الإبادة الجماعية، وكما اقرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا.

واكد النائب الأول على "ضرورة ضمان حقوق الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، مبيناً حرص مجلس النواب على تشريع القوانين التي تضمن إعادة الحقوق المسلوبة للمكونات العراقية كافة ، ومن بينها الكورد الفيليين".

وطالب المندلاوي "الحكومة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) لسنة ٢٠١٠ والمتضمن تعهدها بإزالة الاثار السيئة الناتجة عن قرارات النظام البائد بحق الكورد، فيما دعا اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى الخروج بتوصيات ومقررات من شأنها ضمان حقوق الكورد الفيليين، والعمل على توثيق الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق هذا المكون العراقي الاصيل اعلامياً واكاديمياً".

وفي اختتام الكلمة تعهد المندلاوي بـ"الوفاء لدماء الشهداء الزكية وعدم الحيد والمساومة على تضحياتهم، والعمل على استحصال حقوق الكورد الفيليين ورفع الظلم الذي لحق بهم".

