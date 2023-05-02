انت الان تتابع خبر سوريا تعلن التصدي لـ"عدوان إسرائيلي" بمحيط حلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، مؤكدة أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في محيط المدينة.

ووفقاً للهيئة: "دفاعاتنا الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا من صواريخه".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر سوري قوله إن "العدو الصهيوني يستهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الاسرائيلي وتسقط عدد منها وتجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان".



وصرح مصدر أمني، بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي".