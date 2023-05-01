انت الان تتابع خبر روسيا: تدمير 8 مسيرات ومستودعات أسلحة وقتل أكثر من 500 مسلحا اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم تصفية أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وإحباط 5 محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 127 التابع للقوات الأوكرانية في خاركوف.



في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية 55 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20 و D-30، وإحباط محاولتي مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.

في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية حوالي 330 جنديا ومرتزقة وتدمير مدافع هاورتز D-30. بالإضافة إلى تدميرمستودع ذخيرة للواء الآلي 53 للقوات الأوكرانية.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 55 جنديا، وتم تدمير مدفع Msta-B، وتم إحباط محاولة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة سلادكو التابعة فقي دونيتسك.

في محور خيرسون، تم تصفية حوالي 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تدمير 8 مسيرات أوكرانية في منطقة خاركوف وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك.

