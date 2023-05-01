انت الان تتابع خبر الأعرجي وبلاسخارت يؤكدان أهمية تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت". واستعرض الأعرجي مع بلاسخارت، "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وسنجار".

وجرى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار، وتعزيز المصالحة المجتمعية ، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء، بحسب البيان.

وأكدت بلاسخارت على "استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية".

من جانبه أشار الأعرجي، إلى أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي".

