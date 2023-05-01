انت الان تتابع خبر صحيفة إنجليزية: كلوب قد يخضع للتحقيق بسبب تصرفاته تجاه الحكم في مباراة توتنهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإنه من المرجح أن ينظر اتحاد الكرة إلى أسلوب "كلوب" في التعامل مع الحكم الرابع خلال مواجهة توتنهام، الذي بدا عدوانيًا.

وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، حيث إنه قد يشمل التحقيق في تصريحات كلوب الهجومية ضد الحكم.



واتهم كلوب الحكم بول تيرني بوجود ضغينة لديه ضد ليفربول بعد فوز مثير لفريقه 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول 3-صفر في أول ربع ساعة لكن توتنهام انتفض ليتعادل 3-3 حين هز ريتشارليسون شباك أليسون بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، واحتج المدرب كلوب على منح توتنهام ركلة حرة خلال بناء هدف التعادل.

وانتزع ديوجو غوتا هدف الفوز لليفربول بعد دقيقة واحدة، واعترض كلوب أمام الحكم الرابع قبل أن يركض احتفالا بهدف الفوز، ونال بطاقة صفراء من تيرني بسبب انفعاله.

وانتقد المدرب الألماني الحكم تيرني في وقت سابق، زاعما أنه كان يجب أن يطرد مهاجم توتنهام هاري كين بسبب تدخل خطير خلال مواجهة بين الفريقين في 2021، وقال أمس الأحد إن ليفربول لديه "تاريخ" مع الحكم.

وأضاف لمحطة "سكاي سبورتس": "لا أعرف حقا ما الذي يكنه ضدنا، قال إنه لا توجد مشكلة لديه، لكن هذه لا يمكن أن تكون الحقيقة".

وتابع: "ينظر إليّ، لا أفهم ذلك، احتفالي لم يكن ضروريا، هذا عادل، لكن ما قاله لي عندما أشهر البطاقة الصفراء ليس جيدا".

ولم يكشف كلوب عن تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وقالت لجنة الحكام إنها على علم بتعليقات كلوب، مشيرة إلى وجود تسجيلات لحكام الدوري الممتاز في كل المباريات عبر نظام التواصل.

وأوضحت اللجنة: "بعد مراجعة كاملة لتسجيل صوت الحكم بول تيرني بلقاء الأمس يمكننا تأكيد أنه تعامل بطريقة احترافية، بما في ذلك وقت إنذار مدرب ليفربول، لذا نبدد تماما أي تكهنات بشأن حدوث تصرفات غير لائقة من تيرني".

وعوقب كلوب بسبب تعليقاته ضد حكام في السابق، وغُرم 45 ألف جنيه إسترليني (56502 دولار) من الاتحاد الإنجليزي في 2019 بسبب تعليقات ضد كيفن فريند.

