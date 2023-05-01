انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تدخل على خط "أزمة السودان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير" وداعيا "جميع الأطراف" إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك.وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.