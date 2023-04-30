حسم عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

وزعمت تقارير صحفية لعدة أشهر بأن زيدان قد يعود لقيادة الريال في الموسم المقبل، خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة أن زين الدين زيدان متاح في الميركاتو، لكنه يدرك جيداً أن ريال مدريد لن يكون وجهته في الموسم المقبل".



وأكدت أن "مجلس إدارة ريال مدريد لم يفكر مطلقا في عودة زيدان، بسبب الثقة في كارلو أنشيلوتي والعمل الذي يقدمه".

وأوضحت: "الريال لم يتحرك أبدا تجاه الأسطورة الفرنسي، كما أن زيدان لم يحاول استعادة علاقته بالنادي".

وذكرت أن العلاقة الآن بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي باتت أقوى من أي وقت.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد تتشاور مع أنشيلوتي في كل قرار يتعلق بالموسم المقبل، كما أن المدرب الإيطالي الآن أكثر سعادة من أي وقت مضى في ريال مدريد.