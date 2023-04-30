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انت الان تتابع خبر مواجهات.. وتوقف مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454572-638183981611995267.png
2023-04-29 | 22:46
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شهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي أمام ضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري اندلاع مواجهات بين الأمن والجماهير، مساء اليوم السبت، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وقامت الجماهير بإلقاء الشماريخ على أرضية ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، لتردّ الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقد عمت حالة من الفوضى بالمدرجات، ودخلت وحدات الحماية لإطفاء النيران التي اشتعلت بجانب المنعرج الجنوبي لملعب رادس، الأمر الذي أدى إلى توقف المباراة حتى الآن.
وقد عمت حالة من الفوضى بالمدرجات، ودخلت وحدات الحماية لإطفاء النيران التي اشتعلت بجانب المنعرج الجنوبي لملعب رادس، الأمر الذي أدى إلى توقف المباراة حتى الآن.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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