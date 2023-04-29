الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف تعادلا ثمينا من روما

كان التعادل السلبي هو صاحب الكلمة العليا في معظم دقائق المباراة، حيث استمر ساريًا حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسجل تامي أبراهام هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتصبح النتيجة 1-0 في الوقت القاتل.



وفي ظل شعور لاعبي روما أن المباراة في طريقها إلى منح نقاطها كاملة لصالحهم، تمكن أليكسيس ساليمايكيرس من تسجيل هدف التعادل لصالح ميلان في الدقيقة 97.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد ميلان 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن روما صاحب عدد النقاط نفسه، ولكنه يتواجد في المركز الخامس.

