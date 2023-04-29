انت الان تتابع خبر "غير مقبولة".. أوكرانيا تعترض على قيود بولندا بشأن المنتجات الزراعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفرضت دول عدة على الحدود مع أوكرانيا بما فيها حليفتها الرئيسية بولندا، قيودا تجارية موقتة على تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من السلع عبر أراضيها، بعد احتجاجات من المزارعين المحليين عقب تراجع الأسعار.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في كييف، أوليغ نيكولنكو، إن "مذكرة بشأن الوضع غير المقبول المرتبط بالقيود التجارية المفروضة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا" أرسلت إلى السفارة البولندية وكذلك إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

ومن جانب آخر، وافقت بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا الجمعة على اتفاق مع المفوضية الأوروبية يسمح بعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية.

ودعت كييف إلى استئناف "فوري" للصادرات وقالت إن القيود تنتهك اتفاق شراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي "ومبادئ وقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وحدّ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير من قناة التصدير التقليدية للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما استلزم تصديرها برا.

