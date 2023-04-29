انت الان تتابع خبر العراق يحصد أول وسام له في بطولة آسيا لألعاب القوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454541-638183722462941116.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-29 | 15:36
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أحرز لاعب منتخبنا العراقي للناشئين زين العابدين مخلص، وساماً برونزياً في سباق 3000م ضمن منافسات بطولة اسيا للناشئين المقامة في عاصمة اوزبكستان طشقند.
وحصد زين العابدين مخلص الميدالية البرونزية في سباق 3000م بعد ان قطع المسافة بزمن بلغ 8.41.12 دقيقة ليحل ثالثاً في السباق ويحصد أول اوسمة العراق في بطولة اسيا.
وتعد البرونزية انجازا كبيرا لهذا اللاعب الناشئ في اول سباق دولي له.
وتعد البرونزية انجازا كبيرا لهذا اللاعب الناشئ في اول سباق دولي له.
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