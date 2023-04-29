انت الان تتابع خبر "مخالفات وظيفية".. استقدام مدير عام شركة صناعة النسيج والجلود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود ومدير القسم القانوني فيها؛ إثر التهم الموجهة إليهما بمخالفة واجباتهما الوظيفيَّة".



وتابعت، أن "أمر الاستقدام الذي شمل موظفاً سابقاً في الشركة(منسباً حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ إثر تكليف المتهمين موظفاً من خارج الدائرة بتدوين أقواله بصفته ممثلاً قانونياً عنها، بالرغم من وجود قسم قانوني وممثلين قانونيين للشركة".

