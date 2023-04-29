انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة الأمن الى ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير مع الأمين العام لمنظمة بدر هـادي العامري، ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، عقدوا "اجتماعاً أمنياً عشائرياً في محافظة ديالى التي وصلوها، اليوم السبت، بحضور قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـدي، والقيادات الأمنية في المحافظة، بحضور عدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات الدينية والسياسية في عموم مناطق المحافظة".وتضمن الاجتماع "مناقشة مواضيع عدة، منها حفظ الأمن والاستقرار والتأكيد على التعايش السلمي ونبذ الخلافات والتلاحم بين مكونات المجتمع في المحافظة".

وأعلن وزير الداخلية "تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسته لإعادة الأمن الى محافظة ديالى، مشدداً على البدء بصفحة جديدة في المحافظة".

من جانبه، ثمن الأمين العام لمنظمة بدر "الجهود التي تبذل من قبل الجميع لحل المشاكل التي حصلت بسبب الإرهاب، مشدداً على أنه لا خيار لنا إلا أن نعيش سوية على هذه الأرض وفق مبادئ الكرم والتسامح".

في حين أشار رئيس ديوان الوقف السني الى "ضرورة العمل من قبل جميع الأطراف من أجل محافظة ديالى وإعادة النازحين".

كما شهد الاجتماع أيضاً، وفق البيان، "العديد من المداخلات والنقاشات لتعزيز الأمن والاستقرار في ديالى ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لها".

