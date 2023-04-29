انت الان تتابع خبر نهاية 2023.. انطلاق أول رائدي فضاء تركيين بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي، سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما"، مضيفا أنه "طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية".وتابع: "رائد الفضاء الاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر هو مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية"، مؤكدا أنهما "سينفذان في هذه المهمة "13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا".

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة.‏ وقال على "تويتر"، إن القمر "آي إم إي سي إي"، تم إنتاجه بوسائل محلية ووطنية، وسيتم إطلاقه في مدار الفضاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

ويعد "آي إم إي سي إي" قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد، تم إنتاجه بموارد محلية تركية تصل إلى 60%، من قبل معهد أبحاث تقنيات الفضاء، التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشارت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها، إلى أن قمر "آي إم إي سي إي" سيلبي الحاجة إلى صور عالية الدقة للأقمار الصناعية لتركيا، في مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 680 كيلومترا.

ويبلغ وزن القمر الذي سيتم إطلاقه من قاعدة "فاندينبيرغ" الأمريكية، نحو 700 كيلوغرام.

