انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طريقة تحضير الكشري المصري والان مع التفاصيل

- الأرز: 4 اكواب (أرز حبة صغيرة، منقوع ومغسول)- العدس الأسود: كوبان (مسلوق)- المعكرونة: كوبان (مسلوقة)- شعيرية: كوب (مسلوقة)- حمص: كوب (مسلوق)- البصل: 3 حبات (مفروم جوانح ومقلي)- ملح: ملعقة كبيرة- بهارات مشكلة: ملعقة كبيرة- الكمون: ملعقة صغيرة- الزيت: ربع كوب- البصل: 1 حبة (صغير الحجم)- الماء: 6 اكواب

- صوص الكشري

- عصير الطماطم: 6 حبات

- الكمون: ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض: ملعقتان كبيرتان

- ملح: ملعقة كبيرة

- الثوم: 4 فصوص

- فلفل أخضر حار: 2 قرن

- معجون الطماطم: ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون: ملعقتان كبيرتان

- الزيت: ملعقة كبيرة

- طريقة التحضير

1. لتحضر الكشري: نضع الزيت في القدر، ثم نضع البصل ونقلب حتى يصبح بني اللون، ثم نضيف الأرز، والعدس، والملح، والبهارات، والكمون، ثم نضيف الماء ويترك لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

2. لتحضير الصوص: نضع الزيت ثم الثوم ثم الفلفل الأخضر ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات والكمون والملح والخل وعصير الليمون ويترك على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتكاثف الصوص.

3. للتقديم: يوضع الأرز في صحن التقديم ثم المعكرونة ثم الشعيرية ثم الحمص ثم البصل المقلي ثم الصوص ويقدم.

