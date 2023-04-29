انت الان تتابع خبر تقرير دولي: 10 آلاف دولار حصة الفرد العراقي سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا إذ أن نصيب الفرد فيها هو 96.1 ألف دولار سنويا، أما اليمن فكانت الأشد فقرا حيث بلغ نصيب الفرد فيها 1094 دولارا سنويا.

توقع البنك الدولي مؤخراً، أن يحقق العراق المرتبة الثانية عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2024.

وذكر البنك في تقرير، أنه "من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال العام الحالي 2023 بنسبة 2.8% بعد أن حقق نموا خلال عام 2022 بلغ 7.9%".

وأضاف التقرير، أنه من "المؤمل ان يحقق العراق نموا في الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 4.4% ليحتل المرتبة الثانية بعد جيبوتي التي سيبلغ النمو فيها 5.4%"، مبينا ان "نمو الناتج المحلي لقطر لنفس العام سيكون 2.9% والإمارات 3.4% والسعودية 3.3%، فيما سيبلغ النمو لمصر 4%، والأردن 2.4% وتونس 3%".