انت الان تتابع خبر اردوغان يعول على اتراك المانيا.. "حصان الانتخابات الأسود" هل سيدعمه مجدداً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيشارك المواطنون الأتراك في جميع أنحاء العالم بقوة في هذه الانتخابات، لكن الجالية التركية بألمانيا التي تعد الأكبر وتصل إلى 2.8 مليون شخص، قد تصبح هي الحصان الذي يراهن عليه المرشحون، وأبرزهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصوت له الكثير من الأتراك في الخارج.وبين 27 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار، يمكن للمواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا الإدلاء بأصواتهم في 14 مكتب تمثيل وقنصلية. قال القنصل التركي العام تورهان كايا لشبكة DW إنه ليس بوسعه الكشف عن أية تفاصيل حول عملية التصويت؛ لأنها كانت في انتظار موافقة المسؤولين الألمان.

ومن المتوقع أن يحظى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بانتصار بأصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا بحسب تقرير لشبكة DW الألمانية.

يعيش متين سيرين في كولونيا منذ 43 عاماً. عمل في شركة فورد فيرك، وهي شركة تابعة لفورد موتورز، على مدار أربعة عقود، وكان عضواً نشطاً في النقابة. صوّت سيرين من قبل لأردوغان، وقال أنه سيصوت مرة أخرى في الانتخابات المقبلة. وقال: "تعاطفي مع حزب العدالة والتنمية زاد في السنوات الأخيرة".

يوضح يونس أولوسوي من مركز دراسات تركيا وأبحاث الاندماج بجامعة دويسبورغ إيسن أن "الأشخاص من أصول تركية في ألمانيا يصوتون بأغلبية ساحقة لأردوغان. هذا هو الواقع".

وصوّت ما يقرب من 63% من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا لصالح الاستفتاء الدستوري الذي أجراه أردوغان في عام 2017، رغم أن 51% فقط من الأتراك الذين يعيشون في تركيا أيدوا هذا الإجراء، الذي حوَّل البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، واتبعت الانتخابات الرئاسية في البلاد لعام 2018 اتجاهاً مماثلاً، حيث صوت 64.8% من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا لصالح أردوغان، بينما صوت أقل بكثير من 52.6% من السكان في تركيا لإعادة انتخابه.

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018 حصل أردوغان على 17% من أصوات المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الولايات المتحدة، و21% من أولئك الذين يعيشون في المملكة المتحدة، و35% من أولئك الذين يعيشون في إيران، و29% من المقيمين في قطر.

وتعرضت اتجاهات التصويت للأتراك الذين يعيشون في ألمانيا لانتقادات شديدة. إحدى النقاط التي أثيرت هي أن تفضيلاتهم كانت متناقضة: كيف يمكن للألمان الأتراك التصويت لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين أو حزب الخضر في ألمانيا، بينما يصوتون في الوقت نفسه لصالح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في تركيا؟.

بالنسبة لسيرين، يُعد هذا خياراً عقلانياً بعيداً عن التعصب، وربما حتى يمثل علامة على مدى انفتاح الناخبين الأتراك المحافظين في ألمانيا على التغيير. قال سيرين: "يصوت الناس للحزب الذي يمثل مصالحهم. هذا شيء إيجابي".

وينظر المحللون السياسيون إلى الوضع بالمثل. أوضح أولوسوي: حتى عند العيش في الخارج، لا يزال الناس ينظرون إلى الأحزاب التي لها وجهات نظر مماثلة لآرائهم. وبمجرد أن كان السؤال بين الأتراك هو "هل يجب أن أصوت لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي؟"، كان الكثير من الناخبين الأتراك ينتمون إلى الطبقة العاملة في ذلك الوقت، ما يعني أن توجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان أقرب إلى تفضيلات الأتراك المحافظين منه إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ.

مفتونون بألمانيا

الأتراك الأوائل الذين هاجروا إلى ألمانيا جاؤوا في المقام الأول من منطقة الأناضول الريفية، وهي منطقة محافظة تماماً. قال أولوسوي: "عندما يهاجر الناس، تستمر القيم التي يجلبونها معهم في التطور. ويحتفظون بآرائهم الدينية المحافظة في الشتات".

كان أحد العوامل المهمة في قرار سيرين التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية هو تطور تركيا تحت قيادة أردوغان. إنه مسرور تماماً بالتطورات في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية وحركة المرور والدفاع، ويقارن تركيا الحديثة بألمانيا في ماضيها. قال: "عندما جئنا إلى هنا، كنا مفتونين بألمانيا. اعتقدنا أن المكاتب الحكومية والمستشفيات والطرق السريعة كانت كلها مذهلة. اعتقدنا أنه من العار أننا لم نتمكن من رؤية أي شيء مشابه في تركيا. ومع ذلك، خلال السنوات العشرين الماضية شاهدنا جودة مستشفياتنا وطرقنا السريعة تصل إلى المعايير العالمية".

ومضى سيرين ليوضح أن كلاً من الخدمات في القنصليات وحقوق الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد تحسنت بشكل كبير منذ أن صار أردوغان في السلطة. هذا يعني الكثير للمواطنين الأتراك الذين يعيشون في بلدان أخرى. كما أشار إلى أنه يمكن للمواطنين الآن دفع رسوم للإعفاء من الخدمة العسكرية. وقال: "هذا إنجاز كبير من حزب العدالة والتنمية، ولهذا السبب يحظى بدعمي"، مضيفاً أن الأتراك تمكنوا من التصويت في مكاتب التمثيل الأجنبي منذ عام 2014، وهو ما لم يكن ممكناً من قبل.

شيطنة مقابل الانتماء

انتقد أولوسوي أن العديد من الألمان لم يحاولوا حتى فهم أنماط التصويت للأتراك المحافظين. في حين أنه كان من السهل "الحكم أيديولوجياً أو فضح" اتجاهات التصويت هذه، كما قال، يجب أن يكون هناك المزيد من الجهود لفهم ما يحفز الناخبين. واقترح أولوسوي أن يركز الجمهور الألماني بشدة على عادات التصويت التركية.

ويبدو أن أردوغان يملأ الفراغ الذي تركته الدولة الألمانية. قال أولوسوي: "على مدى الأعوام الستين الماضية، واجه السياسيون الألمان صعوبة في الاعتراف بالشعب التركي، وأن يقولوا لهم: "أنتم تنتمون إلى هذا البلد، بغض النظر عما إذا كنت قد أسست شركة بيوإنتيك أو كنت شاركت في أعمال شغب ليلة رأس السنة الجديدة. حتى عندما ترتكب خطأً، فأنت لا تزال واحداً منا". أردوغان ينقل ذلك بالضبط ويقول لهم: "بغض النظر عن مكان وجودك، أو ما هي جنسيتك، فأنت تنتمي إلينا".

تتبنى عالمة الاجتماع سابرينا ماير من جامعة بامبرغ وجهة نظر مماثلة. وقالت: "من السهل على أردوغان الوصول إلى الأشخاص الذين لديهم جذور في تركيا، والذين طالما قدروا تراثهم التركي"، معتقدةً أن الطبقة السياسية في ألمانيا لم تمنح الأتراك الألمان قط الشعور بأنهم ينتمون إلى المجتمع الألماني.

وأشارت إلى أن عملية التجنيس للمواطنين الأتراك في ألمانيا كانت منذ فترة طويلة أبسط بكثير بالنسبة لفئات أخرى، مثل الروس الذين يعيشون في ألمانيا.

