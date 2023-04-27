انت الان تتابع خبر أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الامن الروسي والحرس الثوري الايراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤولون، إن "العقوبات الجديدة تأتي على خلفية اتهام الولايات المتحدة للجهتين بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لمواطنين أمريكيين في الخارج".

واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة في الوحدة، على الرغم من أن أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة.

