انت الان تتابع خبر الهولندي المثير للجدل يحذر من ضربات زلزالية قريبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هوغربيتس على حسابه في "تويتر": "قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في 28 نيسان في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى".

واضاف: "من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح في 30 نيسان (29 نيسان – 1 أيار)".



ويعمل فرانك هوغربيتس في الهيئة الجيولوجية "SSGEOS"، وينشر مقاطع فيديو يومية في مواقع التواصل الاجتماعي يتنبأ فيها بحدوث زلازل في مناطق مختلفة من العالم، بناء على تحليلاته للبيانات الجيولوجية والفلكية.

وذكر "العالم الهولندي" أنه ما بين تاريخ 28 نيسان نيسان 2023 والأول من ايار المقبل، ستكون فترة مميزة من الناحية الفلكية، حيث سيحدث خلالها اكتمال للقمر (بدر)، وكذلك خسوف قمر كلي (في الواقع، سيحدث يوم الجمعة 5 ايار 2023، وهذا يعني أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض)، وفي نفس خط الأفق مع الأرض والشمس.

ورأى هوغربيتس في حديثه أن هذه الترابط الفلكي سيؤدي إلى زيادة التأثير الجاذب للقمر على الأرض، وبالتالي على حركة الصفائح التكتونية التي تشكل قشرة الأرض معتبرا أن هذا قد يسبب انزلاقات وتصدعات في الصفائح، وتولد زلازل قوية في المناطق التي تقع على حدودها.

