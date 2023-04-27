انت الان تتابع خبر بريطانيا حول الأوضاع بالسودان: نضغط لتمديد "الهدنة" 72 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم سوناك، إن "السفير البريطاني في العاصمة السودانية يواصل التحدث إلى طرفي النزاع"، مبيناً "رغبة لندن بدعم تمديد وقف إطلاق النار والضغط من أجل ذلك".

من جانبه، حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أن "الوضع في السودان قد يتفاقم في الأيام المقبلة".



وقال كليفرلي في كلمة أمام مجلس العموم، : "نبحث كل السبل لخفض التصعيد في السودان".

وأضاف: "ندعم حق الشعب السوداني في دولة ديمقراطية مدنية".

وأردف، أن "بريطانيا تعمل على تقديم المساعدة لكل الرعايا الراغبين في مغادرة السودان، غير أنه لفت قائلاً: "لا نضمن قدرتنا على الاستمرار في إجلاء الرعايا من السودان".

يذكر أن المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" كانت اقترحت أمس مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية.

كما دعت كل فريق إلى إرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.

إلا أن الجيش السوداني وبعد أن أعرب عن موافقته المبدئية على تلك المبادرة، عاد وأكد ألا مجال للتفاوض مع من وصفهم بالانقلابيين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. فيما لاذت الأخيرة بالصمت ولم تكشف عن موقفها إزاء المقترح الافريقي.

وتفجرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح، فيما نزح الآلاف من الخرطوم، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.