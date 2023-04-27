انت الان تتابع خبر شرطة الانبار توضح حقيقة القبض على عصابة يقودها ضابط شرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الانبار في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بالقاء القبض على عصابة في الانبار يقودها ضابط شرطة، نود ان نوضح لمواطنينا من اهل الانبار بان الضابط المذكور في المنشور هو غير منسوب الى قيادة شرطة الانبار ولم يتم القبض على اي عصابة يقودها ضابط شرطة داخل المحافظة وانما الضابط المذكور يعمل في محافظة بغداد".



وأضاف: "من جانبنا كقيادة شرطة محافظة الانبار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول المساس بأمن وسلامة وسمعة محافظتنا العزيزة وفق القانون".

