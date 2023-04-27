انت الان تتابع خبر تامر حسني وبوسيل يعلنان انفصالهما رسمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر خاصية "ستوري" على صفحتها في إنستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وتابعت بوسيل: "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".



وأعاد الفنان المصري نشر "الستوري" عبر صفحته على موقع إنستغرام أيضا دون أن يُعلق عليها.

وتزوج حسني وبوسيل عام 2012 ورُزق الثنائي بثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق، قرر الفنانين المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل تجاوز أنباء انفصالهما بـ"التقرب من الله".

واختار كل منهما طريقته بذلك، إذ كثف تامر حسني من نشره الأدعية التي تكشف عن مروره بـ"أزمة"، بينما كان اللافت توثيق بسمة بوسيل لوجودها في الحرم المكي لأداء العمرة دون تواجد الفنان المصري معها.

ونشرت بوسيل عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو وهي برفقة إحدى الصديقات داخل الحرم المكي، بدعوى تأديتهما العمرة.

وقد نشر تامر حسني عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام" بشكل مفاجئ أدعية دينية للداعية مصطفى حسني، وجزءا من خطبة للشيخ الشعراوي، في وقت كان ينشر فيه عن فعالياته الفنية.

وكان اللافت نشر الفنان المصري دعاء يتحدث عن "حفظ البيت والأحبة"، ويتوسل لله لـ"للأخذ بيده وتخليصه من الهم".

ومن غير المعروف إن كان تزامن لجوء كل من تامر حسني وبسمة بوسيل إلى "الدين" له علاقة بأنباء انفصالهما، ومحاولة تجاوز الاضطراب في علاقتهما.

وكانت أنباء عن انفصال الثنائي الشهير قد راجت بقوة قبل أيام، وذلك بعد اتخاذهما خطوة إلغاء متابعة بعضهما.

وسبق أن نشرت بسمة بوسيل منشورات تدعو بها الى "تفريج همها وخروجها من أزمتها".

