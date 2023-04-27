انت الان تتابع خبر وصول طائرتي الاجلاء من السودان إلى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "طائرتي الاجلاء من السودان وصلت إلى بغداد".

فيما أكد اللواء تحسين الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارتي الخارجية والدفاع بذلتا جهود كبيرا لتامين وصول الطائرتين التي تقل الجالية العراقية".



وأشار الى، انه" تم اجلاء عدد من الاخوان السوريين كنوع من التعاون بين الاشقاء".

وأوضح، ان "الاوضاع في السودان خطيرة والوضع صعب جدا ما دفعنا لبذل الجهود كبيرة".

وأضاف، انه "تم وصول الوجبة الاولى على شكل طائرتين وسنعمل على اجلاء اعداد اخرى حتى اخر عراقي مقيم في السودان".

وصباح اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان.

وقال الصحاف، إنه "تم البدء بعملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان"، مضيفا، "اصطحبنا معنا أعداداً من الجاليات العربية وقدمنا الإغاثة الطبية والإنسانية لهم".

يشار الى ان الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى بورتسودان صباح اليوم الخميس.

ووجّهت الحكومية العراقية سابقا، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

وقبل أيام، قُتل عراقي من جراء الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتواجه عمليات الإجلاء في السودان بضع صعوبات أبرزها الأوضاع الميدانية الصعبة في ظل هدنة هشة وتواجد رعايا الجاليات في مناطق متفرقة من البلاد.