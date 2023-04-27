وزير فلسطيني يؤكد عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقة في المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير " استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفلسطيني السيد زياد محمود هب الريح والوفد المرافق له، ونقل الوزير الفلسطيني في مُستهل اللقاء، الذي حضره معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الجمهورية، كما حمّل الوزير تحياته إلى الرئيس محمود عباس وتمنياته للأشقاء الفلسطينيين بالاستقرار والسلام".



وأكد رئيس الجمهورية أنه "من الواجب مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لنيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة".

وبين، "أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.

وأضاف رئيس الجمهورية بحسب البيان، أن "الحكومة وضعت برنامجا شاملا يتضمن ترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفلسطيني "عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقة في المنطقة، مستعرضا آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية"، ومؤكدا أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، كما ثمن مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني".