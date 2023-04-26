انت الان تتابع خبر كييف تحدد موعد الهجوم الأوكراني المضاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوليبا بحسب قناة Sky Tg24 التلفزيونية الإيطالية: "سيكون هناك هجوم ربيعي أوكراني، لكنني لن اصرح بتوقيته. لأنني لا أريد أن أسهل مهمة المخابرات الروسية"، مضيفاً "نحن نستعد، ونجهز قواتنا المسلحة، والغرض الوحيد من الهجوم المضاد هو تحرير الأراضي الأوكرانية، أي استعادة ما هو لنا".وفقا لكوليبا، سلطات كييف "ستسرع وتيرة الإعداد للهجوم من حيث توفير المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، حتى يكون الهجوم المضاد فعالا".

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل إن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف، لكنه عاد وقال في وقت لاحق، إنه سيبدأ "في المستقبل القريب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأكراني المضاد كان مقررا في 30 أبريل، في حين أشار خبراء قابلتهم وكالة ريا نوفوستي إلى أن تصديق التصريحات المتناقضة لكييف وواشنطن غير ممكن، وقد يكون هذا جزء من حملة تضليل مدبرة.