انت الان تتابع خبر بحوزته 2 كغم من الكريستال.. الإطاحة بتاجر مخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات البصرة من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (2) كيلو غرام من مادة الكريستال في محافظة البصرة بالجرم المشهود".



وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق احكام المادة (28) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات لينال جزاءه العادل".

