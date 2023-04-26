انت الان تتابع خبر كاظم الساهر يفقد أحد أبرز المساندين له بمسيرته الفنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الراحل محمود شاكر بدأ حياته مطرباً، وتم اعتماده بشكل رسمي من قبل إذاعة وتلفزيون العراق في ثمانينات القرن الماضي.

وكانت له أغنية شهيرة تحمل عنوان: "ولو كلمن قسمته"، وصوته يكاد يتطابق مع صوت المطرب كاظم الساهر، إلا أنه ترك الغناء الانفرادي وتحول إلى عنصر مساند إلى صديقه كاظم الساهر، ليكون أحد أعضاء الفرقة التي تردد خلفه الأغاني في الحفلات.



ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان محمود شاكر، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم.

وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفنان محمود شاكر وافته المنية، اليوم، سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".